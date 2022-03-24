Армия Шойгу доложил Путину о ходе специальной военной операции на Украине Тимур Шерзад Также, как сказал официальный представитель президента России Дмитрий Песков, на совещании Совбеза РФ затрагивалась и антисанкционная тематика. Имелся подробный разговор и по переговорному процессу с Украиной, где было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе специальной военной операции на Украине в ходе совещания Совбеза РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлению жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», - заметил Песков. По словам пресс-секретаря президента России, на совещании, помимо Путина, присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Сообщается, что участники обменялись мнениями по поводу текущей макроэкономической ситуации в России. Также, как сказал Песков, затрагивалась и антисанкционная тематика. Имелся подробный разговор и по переговорному процессу с Украиной, где было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика