В Москве приостановят выдачу прав и регистрацию автомобилей

В ГАИ объяснили, что приостановка предоставления услуг связана с тем, что 27 марта будут проводиться технические работы на информационных ресурсах Министерства внутренних дел.

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В подразделениях ГИБДД Москвы приостановят в воскресенье, 27 марта, регистрацию транспортных средств и выдачу водительских прав. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы будет приостановлено», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГАИ.

В Госавтоинспекции объяснили, что приостановка предоставления услуг связана с тем, что 27 марта будут проводиться технические работы на информационных ресурсах Министерства внутренних дел.

«Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме. Гражданам, записавшимся на прием в указанный день, будет обеспечена возможность обратиться за получением государственных услуг, как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в последующие рабочие дни», - уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что МВД РФ планирует внести изменения в экзаменационные билеты теоретической части экзамена на водительские права. Целью такой меры, заявили в ведомстве, является формирование у будущего водителя понимания, как вести себя в различных ситуациях, которые могут возникать на дороге.