МВД изменит билеты теоретического экзамена на водительские права

МВД РФ планирует изменить экзаменационные билеты теоретического экзамена на водительские права. Об этом рассказали пресс-центре правоохранительного ведомства.

Сделать это собираются для того, чтобы сформировать у будущего водителя понимание, как вести себя в различных ситуациях на дороге.

«В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», - рассказали ТАСС в МВД.

В ведомстве также сообщили, что данная работа связана с комплексом мероприятий по снижению аварийности по вине автомобилистов, водительский стаж которых не превышает двух лет, и совершенствованию системы допуска граждан к управлению транспортными средствами в целом.

«Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», - объяснили агентству в Министерстве внутренних дел России.

В конце прошлого года Госдума утвердила законопроект о введении уголовного наказания за опасное вождение на дорогах. Данный документ предполагает уголовную ответственность за нарушения правил дорожного движения, заключающиеся в превышении допустимой скорости движения от 60 до 80 километров в час, свыше 80 километров в час или выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (исключая случаи объезда препятствия) гражданином, неоднократно привлеченным к административной ответственности и лишенным водительского права за любое из схожих правонарушений.