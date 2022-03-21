«В лоб выпустили "Стингер"»: командир Ми-24 рассказал, как ему удалось уклониться от украинской ракеты

Экипаж российского вертолета Ми-24 в районе Днепра смог уклониться от прямого попадания выпущенной украинскими войсками ракеты. Об этом рассказал командир боевой машины Олег Есман.

Летный состав армейской авиации в составе группы ударных вертолетов выполнял задачи по сопровождению передовой команды вертолетов Ми-8 с личным составом подразделений Воздушно-десантных войск для высадки на одном из украинских аэродромов.

Во время пересечения Днепра по группе вертолетов было совершено порядка 15 пусков ПЗРК. Авиационные экипажи ВКС России, произведя отстрел тепловых ловушек и совершив противоракетные маневры, перестроились в два звена и применили тактику «огненной карусели», нанося непрерывно огневое воздействие по позициям противника стрелковым и ракетным вооружением. Однако на подходе к аэродрому по вертолету ведущего с минимальной дистанции была выпущена ракета ПЗРК «Стингер»

«При первом же заходе мне в лоб с удаления порядка 800 метров выпустили "Стингер", понимая в этот момент, что расстояние очень маленькое, время для принятия решения было доли секунд. В этот момент я просто понял, надо как-то выжить. Я «переложил» вертолет в слабый левый крен, увидел, что ракета идет мне в левый двигатель и далее резким маневром вправо ушел от ракеты. Ракета взорвалась в районе хвостовой балки, перебила мне блоки, то есть нарушилось управление, отказал автопилот отказали приборы, но скорость и высоту показывал. И вертолет, самое главное, мог продолжать огневое воздействие, то есть стрелять я с него мог», - рассказал пилот.

По его словам, ведомый, который шел за ним стрельбой из пушки «срезал» расчет ПЗРК, тем самым на его звено воздействия «Стингеров» не происходило, но велась плотная стрельба из стрелкового оружия со всех направлений.

В течение 7 минут группа ударных вертолетов полностью подавила все выявленные огневые позиции ВСУ, обеспечив безопасную высадку тактического десанта.

Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов.