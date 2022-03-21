«Огненная карусель»: российский летчик рассказал об эвакуации экипажа поврежденного вертолета Ка-52 на Украине

«Звезда» публикует интервью с одним из летчиков группы вертолетов Ми-24, которые эвакуировали экипаж вертолета Ка-52, поврежденного в ходе обеспечения высадки тактического десанта.

Летный состав армейской авиации в составе группы ударных вертолетов выполнял задачи по сопровождению передовой команды вертолетов Ми-8 с личным составом подразделений Воздушно-десантных войск для высадки на одном из аэродромов.

Во время пересечения Днепра по группе вертолетов было совершено порядка 15 пусков ПЗРК. Авиационные экипажи ВКС России, произведя отстрел тепловых ловушек и совершив противоракетные маневры, перестроились в два звена и применили тактику «огненной карусели», нанося непрерывно огневое воздействие по позициям противника стрелковым и ракетным вооружением.

На подходе к аэродрому по вертолету ведущего с минимальной дистанции была выпущена ракета ПЗРК «Стингер», летчик Олег Есман смог выполнить маневр и увести вертолет от прямого попадания, ракета взорвалась в районе хвостовой балки. В результате была нарушена работа систем управления, произошел отказ приборов.

Оценив повреждения, летчик принял решение продолжить выполнение поставленной задачи в составе группы, несмотря на плотный огонь подразделений ВСУ со всех направлений.

Ведомый экипаж майора Артема Соколова визуально обнаружил место пуска ракеты ПЗРК по ведущему и уничтожил расчет противника, а ведущий группы Олег Есман уничтожил обнаруженные зенитную установку и БТР противника.

«При подходе к аэродрому по ведущему была пущена ракета ПЗРК, я увидел точку пуска и при отходе ведущего с боевого курса, так как по нему сработала ракета, он уходил от нее, я выполнил маневр и уничтожил расчет ПЗРК пушкой 30 мм. И далее мы уже работали звеном, встали в так называемую "огненную карусель" - это афганский вариант, когда всегда на боевом курсе есть вертолет, который ведет огонь. И я думаю, тем самым мы внесли сумятицу в войска противника. При подходе уже десантной группы - никакого огневого воздействия ни по десантным вертолетам, ни по нам. Нами были уничтожены на тот момент огневые точки на КДП, находящиеся в окнах крупнокалиберные, я так понимаю», - рассказал летчик Ми-24 Артем Соколов.

В течение семи минут группа ударных вертолетов полностью подавила все выявленные огневые позиции ВСУ, обеспечив безопасную высадку тактического десанта.

Во время десантирования экипаж майора Артема Соколова также обнаружил в лесистой местности замаскированный минометный расчет противника, который готовился открыть минометный огонь, и уничтожил его, применив неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовил Роман Захаров