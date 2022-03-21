Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Огненная карусель»: российский летчик рассказал об эвакуации экипажа поврежденного вертолета Ка-52 на Украине

09:26 21.03.2022
Чтобы противостоять атаке ВСУ, экипажи российских вертолетов перестроились в два звена и применили тактику «огненной карусели», нанося непрерывно огневое воздействие по позициям противника стрелковым и ракетным вооружением.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

«Звезда» публикует интервью с одним из летчиков группы вертолетов Ми-24, которые эвакуировали экипаж вертолета Ка-52, поврежденного в ходе обеспечения высадки тактического десанта.

Летный состав армейской авиации в составе группы ударных вертолетов выполнял задачи по сопровождению передовой команды вертолетов Ми-8 с личным составом подразделений Воздушно-десантных войск для высадки на одном из аэродромов.

Во время пересечения Днепра по группе вертолетов было совершено порядка 15 пусков ПЗРК. Авиационные экипажи ВКС России, произведя отстрел тепловых ловушек и совершив противоракетные маневры, перестроились в два звена и применили тактику «огненной карусели», нанося непрерывно огневое воздействие по позициям противника стрелковым и ракетным вооружением.

На подходе к аэродрому по вертолету ведущего с минимальной дистанции была выпущена ракета ПЗРК «Стингер», летчик Олег Есман смог выполнить маневр и увести вертолет от прямого попадания, ракета взорвалась в районе хвостовой балки. В результате была нарушена работа систем управления, произошел отказ приборов.

Оценив повреждения, летчик принял решение продолжить выполнение поставленной задачи в составе группы, несмотря на плотный огонь подразделений ВСУ со всех направлений.

Ведомый экипаж майора Артема Соколова визуально обнаружил место пуска ракеты ПЗРК по ведущему и уничтожил расчет противника, а ведущий группы Олег Есман уничтожил обнаруженные зенитную установку и БТР противника.

«При подходе к аэродрому по ведущему была пущена ракета ПЗРК, я увидел точку пуска и при отходе ведущего с боевого курса, так как по нему сработала ракета, он уходил от нее, я выполнил маневр и уничтожил расчет ПЗРК пушкой 30 мм. И далее мы уже работали звеном, встали в так называемую "огненную карусель" - это афганский вариант, когда всегда на боевом курсе есть вертолет, который ведет огонь. И я думаю, тем самым мы внесли сумятицу в войска противника.  При подходе уже десантной группы - никакого огневого воздействия ни по десантным вертолетам, ни по нам. Нами были уничтожены на тот момент огневые точки на КДП, находящиеся в окнах крупнокалиберные, я так понимаю», - рассказал летчик Ми-24 Артем Соколов.

В течение семи минут группа ударных вертолетов полностью подавила все выявленные огневые позиции ВСУ, обеспечив безопасную высадку тактического десанта.

Во время десантирования экипаж майора Артема Соколова также обнаружил в лесистой местности замаскированный минометный расчет противника, который готовился открыть минометный огонь, и уничтожил его, применив неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовил Роман Захаров 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:37 Армия
Видео
«В лоб выпустили "Стингер"»: командир Ми-24 рассказал, как ему удалось уклониться от украинской ракеты
08:48 Армия
Видео
Брошенные танки и боеприпасы: МО РФ показало захваченные в Киевской области вооружения ВСУ
07:53 В стране и мире
СМИ: Китай продолжил сближаться с Россией после беседы Байдена и Си Цзиньпина
07:03 Армия
Видео
Детям, женщинам, старикам: военные РФ доставили более 16 тонн гумпомощи в Черниговскую область
05:59 Армия
Видео
Двадцать вертолетов на стратегический аэродром: летчики рассказали об операции под Гостомелем
Популярное
Видео
Удар «Форпоста»: МО РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотником бронетехники ВСУ
Видео
МО РФ: удар «Кинжалами» из воздушного пространства над Крымом разрушил базу ГСМ ВСУ
Видео
«Семейная традиция»: Герой России Виктор Дудин рассказал, как стал летчиком-истребителем
Видео
Российскими ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря уничтожена украинская база хранения ГСМ
Одолеть противника и уберечь подчиненных: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны: ВС РФ прорвали оборону батальона «Айдар»*, форсировав реку Кашлагач
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.