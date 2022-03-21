Выполнение задачи под шквальным огнем: командир вертолета объяснил уникальность операции под Гостомелем

Бой армейской авиации за стратегический аэродром Гостомель может войти в учебники по ведению боевых действий. Восемь Ми-8 с тактическим десантом сопровождало такое же количество Ми-24. Как только они пересекли Днепр, ВСУ открыли по вертолетам шквальный огонь.

Стреляли из всех видов оружия, включая «Стингеры», при этом прикрываясь гражданскими машинами. Один вертолет им все же удалось подбить. Наши экипажи сразу применили тактику, отработанную еще в Афганистане, под названием «Огневая колесница». Закрыли район, площадью около двух квадратных километров и начали зачистку.

«Мы 20 вертолетами захватили стратегический аэродром под Киевом. Наподобие было что-то такое в Афганистане, в Панджшерском ущелье, но силы там были гораздо крупнее. А мы 20 вертолетами взяли аэродром Гостомель. Это говорит о том, что мы работали профессионально, качественно и выполнили задачу», - рассказал «Звезде» командир вертолета.

В результате летчикам удалось выполнить все задачи: доставить десант, уничтожить все огневые точки противника, взять под контроль аэропорт и эвакуировать подбитый экипаж.

Материал подготовил: Виталий Никулин