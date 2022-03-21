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Брошенные танки и боеприпасы: МО РФ показало захваченные в Киевской области вооружения ВСУ

Кирилл Кунецкий
08:48 21.03.2022
Техника и вооружения будут переданы военнослужащим народной милиции ДНР и ЛНР.
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
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Минобороны России опубликовало кадры захваченных в Киевской области вооружений и военной техники националистических батальонов и ВСУ.

«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», - говорится в сообщении.

Отмечается, что захваченная техника и вооружение будут переданы военнослужащим народной милиции ДНР и ЛНР.

Между тем ранее сообщалось, что российские десантники в районе населенного пункта Гута-Межигорская в Киевской области изъяли десять ПТРК «Джавелин» из США, а также другое вооружение, поставляемое странами Запада.

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