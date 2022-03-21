Брошенные танки и боеприпасы: МО РФ показало захваченные в Киевской области вооружения ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры захваченных в Киевской области вооружений и военной техники националистических батальонов и ВСУ.
«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», - говорится в сообщении.
Отмечается, что захваченная техника и вооружение будут переданы военнослужащим народной милиции ДНР и ЛНР.
Между тем ранее сообщалось, что российские десантники в районе населенного пункта Гута-Межигорская в Киевской области изъяли десять ПТРК «Джавелин» из США, а также другое вооружение, поставляемое странами Запада.