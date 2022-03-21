СМИ: Китай продолжил сближаться с Россией после беседы Байдена и Си Цзиньпина

Состоявшиеся на прошлой неделе переговоры между президентом США Джо Байденом и главой Китая Си Цзиньпином выявили усугубляющийся раскол между позициями глав двух государств по российской спецоперации на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием Politico.

Согласно материалу, американский лидер не смог убедить своего китайского коллегу взять на себя обязательство использовать влияние КНР для прекращения спецоперации. Более того, прошедшая беседа спровоцировала Си Цзинпина на неявную критику роли Соединенных Штатов как в разжигании украинского кризиса, так и в вопросе, касающегося Тайваня.

«Сообщение МИД Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США», - пишет Politico.

Авторы статьи отмечают, что Пекин взял курс на укрепление своих отношений с Москвой и выступает против попыток Вашингтона остановить проведение спецоперации. Также они обратили внимание на отсутствие каких-либо значимых результатов разговора, что, по мнению журналистов, ставит под сомнение, что личные отношения лидеров США и Китая, сложившиеся еще во времена, когда Байден был вице-президентом Соединенных Штатов, могут помочь преодолеть разногласия между политиками.

В материале также выдвигается версия, что теперь американская администрация, вероятнее всего, укрепит свою политику в отношении Китая, основанную на сплочении союзников Вашингтона для противодействия влиянию Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе и за его рубежами.

Двадцать четвертого февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на украинской территории. Целью мероприятия глава государства назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.