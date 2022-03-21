Двадцать вертолетов на стратегический аэродром: летчики рассказали об операции под Гостомелем

Российские летчики рассказали подробности одного их боевых вылетов в ходе спецоперации по защите Донбасса. За семь минут экипажи не только ушли из-под удара 15 ракет «стингер», но и благодаря тактике смогли полностью подавить огневые позиции ВСУ.

У вертолета Ми-24 очень много названий: «Горбатый», потом был «Рашпиль», «Крокодил», «Стреляющая винтовка», «Кордовая модель». Но самое основное - «Душа умершего танка».

Командир ударного вертолета Ми-24 может говорить о нем часами. Более 400 боевых вылетов. Чечня, Сирия, Африка. Теперь Украина. Условия для работы - очень непростые. Но и «Душа умершего танка» практически бессмертна.

Повреждения, о которых говорит летчик, были получены в бою за стратегический аэродром Гостомель. Восемь Ми-8 с тактическим десантом сопровождало такое же количество Ми-24. Практически на протяжении всего маршрута противник сопротивления не оказывал. А когда уже преодолели Днепр, с земли с разных направлений потянулись свинцовые струи зенитных установок, и плотно начали работать «стингеры».

Один из летчиков вспоминает, что после первых десяти ракет, выпущенных по его звену, остальные просто перестал считать. Российские экипажи тут же решили применить тактику, отработанную еще в Афганистане.

Разрыв ракеты ПЗРК произошел под хвостовой стойкой. Остались едва различимые заплатки от осколочных пробоин. Оценив обстановку и поняв, что машина может находиться в воздухе и вести огонь, командир принял решение продолжать бой.

В копилке у летчиков уничтожение скрытного минометного расчета и ПЗРК, стрелявшего по товарищам, а еще - помощь в эвакуации экипажа подбитого Ка-52 и на финише - успешная посадка с перебитым шлангом выпуска шасси.

Уже сейчас, еще без детального анализа, операцию по взятию гостомельского аэродрома специалисты называют уникальной. Экипажи наших ударных вертолетов уничтожили все огневые точки противника, десант был высажен без потерь. Как говорят российские летчики, осознание от того, что они сделали, пришло уже позже, на земле.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения склада вооружения ВСУ вертолетом Ка-52. Камеры запечатлели момент удара, произведенного воздушным судном в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Виталий Никулин, Николай Баранов