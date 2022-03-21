Детям, женщинам, старикам: военные РФ доставили более 16 тонн гумпомощи в Черниговскую область

В одном из населенных пунктов в пригороде Черниговской области в подвале местного предприятия находятся до 300 человек, среди них дети всех возрастов, женщины и старики. Туда российские военнослужащие доставили воду, хлеб, крупы, сахар.

Около 300 пакетов с предметами первой необходимости и продовольственными наборами были переданы жителям населенного пункта Черниговской области. Офицерами координационного центра по оказанию помощи мирному населению Украины совместно с администрацией Брянской и Курской областей также было подготовлено и доставлено более трех тонн продовольствия, медикаментов и лекарственных препаратов.

Вес каждого набора от восьми до десяти килограммов. Всего российские военнослужащие передали жителям Черниговской области более 16 тонн продовольствия и предметов первой необходимости.

Кроме этого, девять человек, изъявивших желание покинуть данное место, военнослужащие эвакуировали в безопасный населенный пункт, находящийся под контролем российской группировки войск.

Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС России доставили очередную партию гуманитарной помощи для мирного населения Донбасса и Украины. Так, колонна из 24 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров ведомства доставила партию гуманитарного груза общим объемом около 250 тонн.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Константин Исаев, Николай Баранов