МЧС РФ доставило 250 тонн гуманитарных грузов жителям Украины и Донбасса

Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций России доставили очередную партию гуманитарной помощи для мирного населения Донбасса и Украины. Так, колонна из 24 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС РФ доставила партию гуманитарного груза общим объемом около 250 тонн.

«Формирование грузов происходило в Белгородской и Ростовской областях, а также в Республике Крым. Груз включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости для жителей Донбасса и Украины», - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Напомним, с железнодорожной станции Таганрог утром, 19 марта, отправился поезд с 500 вынужденными переселенцами из Донецкой и Луганской народных республик в Ярославскую область. Как отметили в региональном МЧС, с начала эвакуации 26 железнодорожными составами в 19 субъектов РФ были доставлены свыше 14 тысяч человек.