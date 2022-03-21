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Продукты первой необходимости: военнослужащие РФ доставили в Балаклею восемь тонн гумпомощи

05:10 21.03.2022
Из-за артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ жители города были вынуждены были прятаться в подвалах и бомбоубежищах без продовольствия.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военнослужащие в ходе проведения спецоперации доставили гуманитарную помощь в освобожденный от нацбатальонов город Балаклея Харьковской области.

Через пограничный пункт в Белгородской области россиянами была доставлена партия гуманитарного груза общим объемом около восьми тонн. Груз включал в себя продукты первой необходимости, детское питание, питьевая вода, консервы. Безопасность гумколонны обеспечили российские военнослужащие.

Из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ жители Балаклеи с детьми вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах. По этой причине они боятся выйти на улицу, чтобы приобрести продукты питания.

«На улицу выходим на пять минут. Сейчас Материалыдети в основном болеют простудой, много пожилых с сердечными заболеваниями. Мы находимся здесь около 12 дней, как началась бомбежка», - рассказала одна из жительниц Балаклеи.

Напомним, в МО РФ на базе Национального центра управления обороной РФ был создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме.

Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС РФ доставили очередную партию гуманитарной помощи для мирного населения Донбасса и Украины. Так, колонна из 24 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров ведомства доставила партию гумгруза общим объемом около 250 тонн.

В четверг, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины, подчеркнул президент.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Вадим Михеев.

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