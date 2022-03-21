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Польша заявила о намерении конфисковать имущество российских олигархов

Виктория Ивашечкина
02:00 21.03.2022
По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, правительство хочет провести соответствующие законодательные изменения.
Польша заявила о намерении конфисковать имущество российских олигархов
© Фото: Radek Pietruszka Polska Agencja Prasowa Globallookpress
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В Польше заявили, что правительство планирует конфисковывать имущество российских олигархов.

«С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, а с другой - все больше поляков не понимают, почему итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, а мы не можем такие действия проводить в нашей стране», - подчеркнул премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Политик утверждает, что правительство хочет провести законодательные изменения для того, чтобы иметь возможность конфисковывать имущество олигархов.

«Мы хотим провести это через сейм (нижняя палата парламента - Прим. ред.)», - добавил он в интервью изданию Wprost

Моравецкий подчеркнул, что к данной законодательной работе правительство хочет привлечь парламентскую оппозицию, встречу с представителями которой он проведет в понедельник, 21 марта.

Ранее сообщалось, что Австралия введет санкции против представителей российского бизнеса и членов их семей. Отмечалось, что ограничения коснутся 33 бизнесменов из России. 

Санкции против России страны Запада стали вводить после 24 февраля. В тот день президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ заявил, что ее цель - денацификация и демилитаризация Украины.

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