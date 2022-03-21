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Во Франции заявили о незаменимости РФ на рынке продовольствия

Виктория Ивашечкина
01:25 21.03.2022
По словам Себастьяна Абиса, в юго-западных регионах России и на Украине производится около 15% всего мирового объема пшеницы.
Во Франции заявили о незаменимости РФ на рынке продовольствия
© Фото: pexels.com
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Во Франции заявили, что, учитывая потребность некоторых стран в российской пшенице, РФ наверняка будет и дальше играть важную роль на международной арене. Об этом рассказал глава специализирующегося на вопросах мирового сельского хозяйства аналитического центра Demeter Себастьен Абис.

По его словам, в юго-западных регионах России и на Украине производится около 15% всего мирового объема пшеницы и почти 30% ее мирового экспорта.

«Продолжит ли Россия экспортировать зерно? Учитывая потребности некоторых стран, Москва почти наверняка будет и дальше играть важную роль на международной арене», - указал Абис в интервью телеканалу France 24.

Эксперт отметил, что призыв министра сельского хозяйства Франции Жюльена Денорманди компенсировать утраченные поставки является прагматичным вариантом в современных реалиях.

«Но для этого нужно обеспечить производителям средства и ресурсы, а также пересмотреть нормы для невозделанных земель. В последние годы Европа придерживалась политики "производим лучше», - резюмировал он.

Ранее американский эксперт заявил, что действия США и из союзников против экономик России и Китая могут иметь жесткие последствия для всего Запада. По словам Алекса Джоффе, в долгосрочной перспективе мир ощутит на себе нехватку топлива и различных полезных ископаемых, что повлечет за собой вторичные последствия санкционной политики. 

Власти США и их европейские союзники стали принимать жесткие ограничительные меры против Москвы после заявления президента РФ Владимира Путина о начале проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса 24 февраля. Ее главной целью является демилитаризация и денацификация Украины.

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