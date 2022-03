В стране и мире Эксперт анонсировал жесткие последствия для Запада из-за санкций против России Ян Брацкий По мнению обозревателя The National Interest, санкционные инициативы западных стран были поспешными и непродуманными. © Фото: haram Oh, Pixabay Читайте нас на: Действия США и из союзников против экономик России и Китая могут иметь жесткие последствия для всего Запада. В этом уверен обозреватель The National Interest Алекс Джоффе. По его мнению, санкции были слишком поспешными и нескоординированными. «Отказ Запада от русской культуры, запрет преподавания Достоевского, забрасывание камнями окон русских ресторанов и увольнение русских рабочих - заслуживает осуждения. <...> Но эти действия теперь стали частью проблемы, они усугубили глобальные экономические кризисы...», - высказался Джоффе на страницах издания. В долгосрочной перспективе, уверен он, мир ощутит на себе нехватку топлива и различных полезных ископаемых, что повлечет за собой вторичные последствия санкционной политики. Может усугубиться продовольственный кризис в различных регионах мира и произойти всплеск насилия. «Зерно и удобрения, банковское дело и кредит, титан, неон и никель будут существовать в новом деглобализированном мире. Но они будут стоить значительно больших человеческих жизней. Ничто из этого не идет на пользу США и их союзникам», - добавил обозреватель. Излишняя санкционная активность все больше напоминает тактику «сожженных мостов», заверил эксперт. Запад не оставляет себе возможностей для возвращения на рынки РФ. Прогнозировать последствия необходимо было до объявления рестрикций, считает Джоффе. Власти США и их европейские союзники ополчились против Москвы после заявления президента Владимира Путина о начале проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Ее главной целью является демилитаризация и денацификация Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика