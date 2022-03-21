В правительстве РФ заявили, что сахара и гречки хватит на всех

В стране достаточный запас гречки и сахара, поэтому поддаваться панике и скупать эти продукты не стоит, успокоила россиян вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. С ее слов, ажиотажный спрос только дестабилизирует рынок.

«Мы полностью обеспечиваем себя. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Запасов достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Принято решение об увеличении посевных площадей под гречиху и сахарную свеклу», - заявила Абрамченко.

В настоящее время федеральное правительство и региональные власти обеспечивают бесперебойную работу агропромышленного комплекса, добавила вице-премьер. Одна из важнейших задач, отметили в кабмине, проведение посевной кампании. Тем более, что подготовительные работы уже начались в ряде федеральных округов.

Аграрии обеспечены не только горюче-смазочными и посевным материалами, но и деньгами. Сегодня дополнительно выделено 25 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам для фермеров.