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В правительстве РФ заявили, что сахара и гречки хватит на всех

Ян Брацкий
14:48 21.03.2022
Зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что правительство и региональные власти обеспечивают бесперебойную работу агропромышленного комплекса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
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В стране достаточный запас гречки и сахара, поэтому поддаваться панике и скупать эти продукты не стоит, успокоила россиян вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. С ее слов, ажиотажный спрос только дестабилизирует рынок.

«Мы полностью обеспечиваем себя. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Запасов достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Принято решение об увеличении посевных площадей под гречиху и сахарную свеклу», - заявила Абрамченко.

В настоящее время федеральное правительство и региональные власти обеспечивают бесперебойную работу агропромышленного комплекса, добавила вице-премьер. Одна из важнейших задач, отметили в кабмине, проведение посевной кампании. Тем более, что подготовительные работы уже начались в ряде федеральных округов.

Аграрии обеспечены не только горюче-смазочными и посевным материалами, но и деньгами. Сегодня дополнительно выделено 25 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам для фермеров. 

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