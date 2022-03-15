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Генпрокуратура проведет проверки в 26 регионах РФ для противодействия росту цен на сахар

Игнат Далакян
18:40 15.03.2022
По сообщению ведомства, будет принят комплекс мер для пресечения необоснованных повышений цен на продукт.
Генпрокуратура проведет проверки в 26 регионах РФ для противодействия росту цен на сахар
© Фото: imagebroker, Michaela Begsteiger, Globallookpress
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Генеральная прокуратура РФ проведет проверки в 26 регионах России в связи с информацией о повышении цен на сахар. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, Генеральная прокуратура получила информацию об увеличении стоимости продукта в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. В этой связи прокурорам регионов, где осуществляется деятельность производителей и поставщиков сахара, было поручено проверить деятельность организаций на предмет законности их действий.

«По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены», - говорится в заявлении.

Также сообщается, что состояние законности в сфере образования цен на продукты питания находится на особом контроле у ведомства.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе РФ заявили, что в России достаточно сахара, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Как считает ведомство, рост цен на него связан с ажиотажным спросом на продукт.

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