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В Госдуме сообщили о блокировке около 20 сервисов VPN в России

Елизавета Потейчук
15:05 15.03.2022
Роскомнадзор продолжит выполнять задачи по блокировке сервисов.
В Госдуме сообщили о блокировке около 20 сервисов VPN в России
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что на территории России заблокировано уже порядка 20 популярных сервисов VPN. По его словам, Роскомнадзор уже проводит ежедневную работу по блокировке сервисов.

«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», - сказал Хинштейн в эфире канала «Дума ТВ».

Данный вопрос был поднят в свете обсуждения темы ограничения работы соцсетей Instagram и Facebook в России. Хинштейн отметил, что все пользователи, которые продолжают использовать Instagram, «так или иначе используют VPN, систему обхода маршрутизации в сети».

Напомним, социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Meta, официально внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Первым регионом, наблюдавшим введение в действие ограничения, стал Дальний Восток. Повсеместная блокировка закончилась в ночь на 14 марта по московскому времени.

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