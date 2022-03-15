В Госдуме сообщили о блокировке около 20 сервисов VPN в России

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что на территории России заблокировано уже порядка 20 популярных сервисов VPN. По его словам, Роскомнадзор уже проводит ежедневную работу по блокировке сервисов.

«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», - сказал Хинштейн в эфире канала «Дума ТВ».

Данный вопрос был поднят в свете обсуждения темы ограничения работы соцсетей Instagram и Facebook в России. Хинштейн отметил, что все пользователи, которые продолжают использовать Instagram, «так или иначе используют VPN, систему обхода маршрутизации в сети».

Напомним, социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Meta, официально внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Первым регионом, наблюдавшим введение в действие ограничения, стал Дальний Восток. Повсеместная блокировка закончилась в ночь на 14 марта по московскому времени.