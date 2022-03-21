Адвокат Эдварда Била заявил, что блогеру осталось отбыть полгода реального срока

Адвокат Эдварда Била рассказал в беседе со «Звездой», что в колонии блогер проведет около шести месяцев. Следует отметить, что срок, проведенный под домашним арестом, идет в счет наказания.

Юрист также заявил, что считает наказание социально несправедливым, сторона защиты собирается обжаловать приговор.

«Мы будем приговор этот обжаловать, потому что считаем наказание несправедливым... Как можно назвать наказание справедливым, когда у него (у Эдварда Била. - Прим. ред.) остается двое маленьких детей... на иждивении у него находится и гражданская супруга, и другие родственники... В чем здесь социальная справедливость, что Бил останется за решеткой», - сказал он.

Сегодня стало известно, что блогера приговорили к реальному сроку лишения свободы в рамках повторного рассмотрения дела о дорожно-транспортном происшествии. Согласно приговору, отбывать наказание Бил будет в колонии общего режима.