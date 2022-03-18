Прокуратура запросила блогеру Билу 1 год и 4 месяца лишения свободы по делу о ДТП

Государственный обвинитель столичной прокуратуры выступил с предложением назначить блогеру Эдварду Билу наказание в виде года и четырех месяцев тюрьмы с лишением права на три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Напомним, что в декабре кассационный суд отменял приговор блогеру по делу об аварии в Москве.

«С учетом обстоятельств совершенного преступления, а также в целях исправления длительного аморального, безнравственного поведения подсудимого, систематического нарушения им скоростного режима, приведшего к наступлению тяжких последствий, прокуратура Москвы считает необходимым назначить Билу отбывание наказания в исправительной колонии общего режима и взять его под стражу в зале суда», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Резонансное ДТП произошло в Москве 1 апреля. Эдвард Бил, управлявший автомобилем Audi, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. Находившаяся за рулем сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова получила травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована. Пострадавшая вышла из комы спустя шесть дней. Сейчас она передвигается в инвалидной коляске.