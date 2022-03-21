В Кремле оценили последствия эмбарго на поставки нефти из России

Вероятный запрет ЕС на поставки нефти из России негативно отразится на энергобалансах континента и повлечет за собой изменения на мировом нефтяном рынке. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это решение, которое ударит по всем», - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Он добавил, что в этом случае Европе придется тяжело, в то время как США «будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы».

Ранее глава промышленного профсоюза IG Metall в Германии Йорг Хофман выступил с заявлением, согласно которому эмбарго на поставку энергоносителей из России навредит в первую очередь немецкой экономике и потребителям.