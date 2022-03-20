В немецком профсоюзе предостерегли от эмбарго на энергоносители из России

Руководитель промышленного профсоюза IG Metall в Германии Йорг Хофман выступил с заявлением, что эмбарго на поставку энергоносителей из России навредит в первую очередь немецкой экономике и потребителям. Он добавил, что введение запрета на импорт российских нефти и газа и каменного угля «контрпродуктивно». Об этом он заявил в интервью немецкому изданию.

«Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России», - приводит RT информацию от главы промышленного профсоюза IG Metall.

Хофман добавил, что невозможно очень быстро диверсифицировать поставки энергоресурсов.

Также в субботу, 19 марта, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек предупредил об отключении отопления в случае отказа от российского газа. Вице-канцлер Германии отметил, что страна не гарантировала себе достаточных газовых поставок, чтобы удовлетворить свой внутренний спрос следующей зимой.

По его словам, в этом случае может произойти эффект домино: когда на определенном этапе поставок газа в промышленности произойдет сбой, и нехватка будет ощущаться и на других объектах.