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В Минпросвещения заявили, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя

Анна Назайкина
13:39 21.03.2022
В этом году ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля, а ЕГЭ - с 21 марта по 2 июля.
В Минпросвещения заявили, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Основной и единый государственные экзамены (ОГЭ и ЕГЭ) состоятся согласно графику, вопрос нехватки бумаги в нескольких субъектах незначителен, в скором времени проблема будет решена. Об этом говорится в сообщении Министерства просвещения России.

«ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя... Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Напомним, что в этом году ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля, а ЕГЭ - с 21 марта по 2 июля.

Ранее в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки предупредили, что Единый государственный экзамен будет меняться, однако преобразования не будут кардинальными. Было отмечено, что к изменениям важно подходить вдумчиво и последовательно.

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