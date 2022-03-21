В Минпросвещения заявили, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя

Основной и единый государственные экзамены (ОГЭ и ЕГЭ) состоятся согласно графику, вопрос нехватки бумаги в нескольких субъектах незначителен, в скором времени проблема будет решена. Об этом говорится в сообщении Министерства просвещения России.

«ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя... Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Напомним, что в этом году ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля, а ЕГЭ - с 21 марта по 2 июля.

Ранее в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки предупредили, что Единый государственный экзамен будет меняться, однако преобразования не будут кардинальными. Было отмечено, что к изменениям важно подходить вдумчиво и последовательно.