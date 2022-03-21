ФСБ просит суд запретить деятельность Meta в России немедленно

Федеральная служба безопасности России в Тверском суде Москвы, где идет рассмотрение заявления Генеральной прокуратуры о признании Meta Platforms экстремистской, просит немедленно запретить деятельность компании на территории Российской Федерации.

«Деятельность организации Meta направлена против России и ее Вооруженных сил. Просим запретить деятельность Меtа и обязать исполнить это решение немедленно», - заявил представитель ведомства.

Ранее ГП попросила признать Meta Platforms, управляющую социальными сетями Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ.

Следует отметить, что основанием для такого обращения стало снятие запрета для жителей некоторых стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против граждан России.

Впоследствии Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к Instagram на территории России c 14 марта. Facebook заблокировали еще в начале марта из-за невыполнения требований российских властей.