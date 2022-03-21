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Сила реактивной артиллерии: «Грады» и «Солнцепеки» громят украинские позиции в Донбассе

Тимур Шерзад
12:45 21.03.2022
Реактивные снаряды «Солнцепека» способны уничтожить цели на расстоянии до шести километров. В районе Авдеевки из-за линии фронта огнем передовую поддерживают «Грады» артиллерийского дивизиона ДНР «Корса».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» и реактивные системы залпового огня «Град» задействовали силы ДНР для подавления хорошо укрепленных позиций украинских силовиков.

Реактивные снаряды «Солнцепека» способны уничтожить цели на расстоянии до шести километров. В районе Авдеевки из-за линии фронта огнем передовую поддерживают «Грады» артиллерийского дивизиона ДНР «Корса».

Сообщается, что под Авдеевку артиллеристы третьей бригады армии ДНР прибыли из Горловки.

Ранее Минобороны России публиковало кадры уничтожения украинского центра подготовки с наемниками под Житомиром.

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