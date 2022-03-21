Песков заявил, что Путину с Зеленским на встрече пока нечего будет фиксировать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пока нечего фиксировать в ходе встречи.

«Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что в настоящий момент в переговорном процессе еще не было достигнуто существенного продвижения.

«Пока говорить, соответственно, о встрече двух президентов (рано. - Прим. ред.), им нечего просто будет фиксировать. Нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», - отметил Дмитрий Песков.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донецкой и Луганской народных республик. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.