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Песков заявил, что любое прекращение огня используется украинскими националистами для перегруппировки и атак

Роман Захаров
12:13 21.03.2022
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что российская делегация демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно на переговорах с украинской стороной.
Песков заявил, что любое прекращение огня используется украинскими националистами для перегруппировки и атак
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
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В Кремле оценили возможности остановки активных боевых действий на Украине на время переговоров. Так, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, любое прекращение огня используется украинскими националистами для перегруппировки и атак.

«Нет. Дело в том, что любая остановка операции используется националистическими подразделениями для перегруппировки. Используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных... Так было неоднократно. Это усложняет процесс», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, не планируется ли возобновить договоренности о прекращении огня на время переговоров между Москвой и Киевом.

При этом он добавил, что российская делегация демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно на переговорах с украинской стороной, отметив, что в настоящий момент динамика переговорного процесса не отвечает требованиям ситуации.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера призвал все страны мира оказать влияние на украинское руководство, чтобы сделать его более сговорчивым, а диалог Украины с РФ - более конструктивным.

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