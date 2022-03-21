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В Кремле призвали мир повлиять на договороспособность Киева

12:08 21.03.2022
Москва признательна всем странам, которые заявляют о своем желании помочь переговорному процессу между Россией и Украиной, заявил Дмитрий Песков.
В Кремле призвали мир повлиять на договороспособность Киева
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Все в мире в сложившейся ситуации должны оказать влияние на киевские власти для того, чтобы сделать их более сговорчивыми, а диалог Украины с Россией более конструктивным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Собственно, выбор места для какой-то такой гипотетической встречи - это вторичный вопрос, хотя, безусловно, мы признательны всем тем странам, которые заявляют о своем желании помочь такому переговорному процессу», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донецкой и Луганской народных республик. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

В Минобороны России неоднократно обращали внимание, что ВС РФ наносят удары только по объектам военной инфраструктуры. При поддержке российских Вооруженных сил развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик, однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Владимир Путин.

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