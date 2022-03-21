Авиация ВС РФ поразила 44 военных объекта Украины за ночь, среди них 4 командных пункта

В Минобороны России сообщили об успехах авиации за последнюю ночь. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины», - сказал Конашенков.

По его словам, среди этих объектов есть четыре командных пункта, две установки РСЗО, пораженные в районах населенных пунктах Наливайковка и Золочева, а также шесть зенитных ракетных комплексов «Бук М-1».

Кроме этого, поражено три украинских орудия «Мста-Б» в районе Вышгорода, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 23 места скопления боевой техники.

Конашенков добавил, что в небе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны сбиты два украинских беспилотника.

Также он сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили 1506 украинских танков и других боевых бронированных машин.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов