Облако пара и спецтехника: кадры ликвидации последствий аварии на теплотрассе в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону идет ликвидация последствий аварии на теплотрассе. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды». В настоящий момент на месте работают три расчета поисковой службы, кареты скорой помощи, а также сотрудники Министерства внутренних дел РФ.

«На место происшествия прибыли экстренные службы реагирования и службы ЖКХ. На месте работают три расчета ПСС, кареты СМП, МВД... В 2 часа ночи потребители были переключены на резервную схему теплоснабжения. Устранить коммунальную аварию планируется ориентировочно до 24:00 21.03.2022 г.», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, что сегодня ночью на улице Малиновского произошел прорыв теплотрассы. В результате происшествия пострадали 13 человек.

Уточняется, что 12 человек, которые получили термические ожоги 2-й и 3-й степени тяжести, были доставлены в ожоговое отделение БСМП. Кроме того, девятилетнего ребенка доставили в ОДКБ.