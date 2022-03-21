В Ростове-на-Дону госпитализировали 13 человек после прорыва теплотрассы

Тринадцать человек были доставлены в больницу в результате прорыва теплотрассы, произошедшего в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС РФ по Ростовской области.

«Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 18, в 01:20 мск поступила информация о порыве теплотрассы диаметром 1 000 мм. В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов (вода попадала в квартиры через окна). Эвакуированы 35 человек. По состоянию на 03:30 мск эвакуированные жильцы вернулись в квартиры», - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что у всех госпитализированных диагностированы термические ожоги нижних конечностей.

Также, по данным МЧС, на время проведения аварийно-восстановительных работ до 18:00 мск понедельника, 21 марта, без теплоснабжения останется один 25-этажный жилой дом, расположенный на улице 2-я Краснодарская. В устранении последствий ЧП задействовано 48 человек и 16 единиц техники.