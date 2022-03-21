В стране и мире Опубликовано видео с предполагаемого места крушения пассажирского Boeing в Китае Роман Захаров Официальной информации о погибших или пострадавших в результате данного инцидента к настоящему моменту не поступало. © Видео: Shadi_Alkasim, Twitter © Фото: Shadi_Alkasim, Twitter Читайте нас на: На юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737. Об этом сообщает национальное телевидение КНР. «Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, попал в аварию в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР», - сказано в сообщении. На месте ЧП идут поисково-спасательные работы. Официальной информации о погибших или пострадавших к настоящему моменту не поступало. Также, по данным журналистов, на месте крушения воздушного судна начался лесной пожар. Пользователи Сети, в свою очередь, опубликовали кадры с предполагаемого места падения лайнера. Судя по записи, инцидент произошел в гористой местности. На видео запечатлен столб густого дыма, устремляющийся вверх с одной из возвышенностей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика