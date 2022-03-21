Опубликовано видео с предполагаемого места крушения пассажирского Boeing в Китае
На юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737. Об этом сообщает национальное телевидение КНР.
«Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, попал в аварию в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР», - сказано в сообщении.
На месте ЧП идут поисково-спасательные работы. Официальной информации о погибших или пострадавших к настоящему моменту не поступало.
Также, по данным журналистов, на месте крушения воздушного судна начался лесной пожар.
Пользователи Сети, в свою очередь, опубликовали кадры с предполагаемого места падения лайнера. Судя по записи, инцидент произошел в гористой местности. На видео запечатлен столб густого дыма, устремляющийся вверх с одной из возвышенностей.