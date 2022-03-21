СМИ: в Китае разбился пассажирский Boeing
Утверждается, что на борту потерпевшего крушение воздушного судна находились 133 человека.
© Видео: Shadi_Alkasim, Twitter © Фото: Shadi_Alkasim, Twitter
В Китайской Народной Республике потерпел крушение пассажирский Boeing, передает телеканал CGTN. Утверждается, что на борту разбившегося воздушного судна находились 133 человека.
«Инцидент произошел с самолетом Eastern Airplane с 133 людьми на борту... Проводятся спасательные работы», - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
В настоящий момент данных о жертвах авикатастрофы нет. Предполагаемое место крушения борта находится в горной местности на юге Китая. Было добавлено, что на месте происшествия началось возгорание, туда выдвинулись сотрудники экстренных служб.