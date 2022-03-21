Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Подавили огневые точки: пилоты Ми-24 рассказали, как эвакуировали Ка-52 в ходе высадки десанта на Украине

05:00 21.03.2022
При полете над Днепром по группе вертолетов было совершено порядка 15 пусков ПЗРК.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Опубликовано интервью с летчиками группы вертолетов Ми-24, которые эвакуировали экипаж вертолета Ка-52, который был поврежден в ходе обеспечения высадки тактического десанта.

Летный состав армейской авиации в составе группы ударных вертолетов выполнял задачи по сопровождению вертолетов Ми-8 с личным составом подразделений Воздушно-десантных войск для высадки на одном из аэродромов.

При полете над Днепром по группе вертолетов было совершено порядка 15 пусков ПЗРК. Экипажи вертолетов ВКС выполнили отстрел тепловых ловушек, совершили противоракетные маневры, перестроились в два звена по четыре вертолета и применили тактику «огненной карусели».

На подходе к аэродрому по вертолету ведущего с минимальной дистанции была выпущена ракета ПЗРК «Стингер». Один из летчиков смог выполнить маневр и увести вертолет от прямого попадания, ракета взорвалась в районе хвостовой балки. Оценив повреждения, летчик принял решение продолжить выполнение поставленной задачи в составе группы, несмотря на плотный огонь подразделений ВСУ со всех направлений.

Кроме того, в течение семи минут группа ударных вертолетов полностью подавила все выявленные огневые позиции ВСУ, обеспечив безопасную высадку тактического десанта. Во время десантирования экипаж обнаружил в лесистой местности замаскированный минометный расчет противника, который готовился открыть минометный огонь и уничтожил его, применив неуправляемые авиационные ракеты.

Прикрывая высадку десанта, один из ведомых вертолетов Ми-24, успешно эвакуировал экипаж Ка-52, совершившего вынужденную посадку после повреждения в непосредственной близости от аэродрома.

Днем ранее МО РФ показало видео, на котором демонстрируется боевая работа вертолета Ка-52. Камеры запечатлели момент удара, произведенного воздушным судном в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Целью атаки стал склад вооружения ВС Украины.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Виталий Никулин, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:10 Армия
Видео
Продукты первой необходимости: военнослужащие РФ доставили в Балаклею восемь тонн гумпомощи
05:00 Армия
Видео
Подавили огневые точки: пилоты Ми-24 рассказали, как эвакуировали Ка-52 в ходе высадки десанта на Украине
04:21 В стране и мире
В США заявили о готовности расширить санкции против России
23:18 Армия
Видео
ВС РФ позволят националистам и иностранным наемникам покинуть Мариуполь без оружия
00:11 В стране и мире
СМИ: тринадцать военных кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм
Популярное
Видео
Удар «Форпоста»: МО РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотником бронетехники ВСУ
Видео
МО РФ: удар «Кинжалами» из воздушного пространства над Крымом разрушил базу ГСМ ВСУ
Видео
«Семейная традиция»: Герой России Виктор Дудин рассказал, как стал летчиком-истребителем
Видео
Российскими ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря уничтожена украинская база хранения ГСМ
Одолеть противника и уберечь подчиненных: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны: ВС РФ прорвали оборону батальона «Айдар»*, форсировав реку Кашлагач
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.