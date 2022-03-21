Подавили огневые точки: пилоты Ми-24 рассказали, как эвакуировали Ка-52 в ходе высадки десанта на Украине

Опубликовано интервью с летчиками группы вертолетов Ми-24, которые эвакуировали экипаж вертолета Ка-52, который был поврежден в ходе обеспечения высадки тактического десанта.

Летный состав армейской авиации в составе группы ударных вертолетов выполнял задачи по сопровождению вертолетов Ми-8 с личным составом подразделений Воздушно-десантных войск для высадки на одном из аэродромов.

При полете над Днепром по группе вертолетов было совершено порядка 15 пусков ПЗРК. Экипажи вертолетов ВКС выполнили отстрел тепловых ловушек, совершили противоракетные маневры, перестроились в два звена по четыре вертолета и применили тактику «огненной карусели».

На подходе к аэродрому по вертолету ведущего с минимальной дистанции была выпущена ракета ПЗРК «Стингер». Один из летчиков смог выполнить маневр и увести вертолет от прямого попадания, ракета взорвалась в районе хвостовой балки. Оценив повреждения, летчик принял решение продолжить выполнение поставленной задачи в составе группы, несмотря на плотный огонь подразделений ВСУ со всех направлений.

Кроме того, в течение семи минут группа ударных вертолетов полностью подавила все выявленные огневые позиции ВСУ, обеспечив безопасную высадку тактического десанта. Во время десантирования экипаж обнаружил в лесистой местности замаскированный минометный расчет противника, который готовился открыть минометный огонь и уничтожил его, применив неуправляемые авиационные ракеты.

Прикрывая высадку десанта, один из ведомых вертолетов Ми-24, успешно эвакуировал экипаж Ка-52, совершившего вынужденную посадку после повреждения в непосредственной близости от аэродрома.

Днем ранее МО РФ показало видео, на котором демонстрируется боевая работа вертолета Ка-52. Камеры запечатлели момент удара, произведенного воздушным судном в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Целью атаки стал склад вооружения ВС Украины.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Виталий Никулин, Николай Баранов