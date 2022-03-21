Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

Момент обстрела международной группы журналистов в Донбассе попал на видео

Роман Захаров
10:06 21.03.2022
По данным представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки в результате ударов украинской армии на территории республики погибли два человека.
© Видео: УНМ ДНР © Фото: УНМ ДНР
Читайте нас на:

Народная милиция ДНР показала кадры, на которых запечатлен момент обстрела украинскими националистами российских и международных журналистов в Мариуполе.

Инцидент произошел в тот момент, когда сотрудники СМИ снимали разрушенный жилой дом. На записи слышны раздающиеся неподалеку мощные взрывы, после чего в кадре появляется огромный столб дыма и пыли.

«Теперь я поняла, почему нельзя отставать», - говорит сотрудница СМИ.

Также слышно, как военнослужащие спрашивают у журналистов, целы ли они после удара.

Как, в свою очередь, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), за минувшие сутки в результате обстрелов с украинской стороны на территории республики погибли двое мирных жителей, а 28 человек, в числе которых корреспонденты из Китая, получили ранения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:37 Армия
Видео
«В лоб выпустили "Стингер"»: командир Ми-24 рассказал, как ему удалось уклониться от украинской ракеты
08:48 Армия
Видео
Брошенные танки и боеприпасы: МО РФ показало захваченные в Киевской области вооружения ВСУ
07:53 В стране и мире
СМИ: Китай продолжил сближаться с Россией после беседы Байдена и Си Цзиньпина
07:03 Армия
Видео
Детям, женщинам, старикам: военные РФ доставили более 16 тонн гумпомощи в Черниговскую область
05:59 Армия
Видео
Двадцать вертолетов на стратегический аэродром: летчики рассказали об операции под Гостомелем
Популярное
Видео
Удар «Форпоста»: МО РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотником бронетехники ВСУ
Видео
МО РФ: удар «Кинжалами» из воздушного пространства над Крымом разрушил базу ГСМ ВСУ
Видео
«Семейная традиция»: Герой России Виктор Дудин рассказал, как стал летчиком-истребителем
Видео
Российскими ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря уничтожена украинская база хранения ГСМ
Одолеть противника и уберечь подчиненных: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны: ВС РФ прорвали оборону батальона «Айдар»*, форсировав реку Кашлагач
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.