Момент обстрела международной группы журналистов в Донбассе попал на видео

Народная милиция ДНР показала кадры, на которых запечатлен момент обстрела украинскими националистами российских и международных журналистов в Мариуполе.

Инцидент произошел в тот момент, когда сотрудники СМИ снимали разрушенный жилой дом. На записи слышны раздающиеся неподалеку мощные взрывы, после чего в кадре появляется огромный столб дыма и пыли.

«Теперь я поняла, почему нельзя отставать», - говорит сотрудница СМИ.

Также слышно, как военнослужащие спрашивают у журналистов, целы ли они после удара.

Как, в свою очередь, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), за минувшие сутки в результате обстрелов с украинской стороны на территории республики погибли двое мирных жителей, а 28 человек, в числе которых корреспонденты из Китая, получили ранения.