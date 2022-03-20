В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли центр Донецка из «Градов»

В Донецкой Народной Республике заявили об очередном обстреле Вооруженными силами Украины Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Согласно сообщению Telegram-канала организации, ВС Украины выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району города Донецк.

Ранее в ДНР сообщали об атаке из «Града» населенного пункта Васильевка и города Донецк. Согласно информации, по Васильевке ВСУ выпустили десяток ракет из РСЗО БМ-21 «Град», по Донецку - десять снарядов калибром 152 миллиметра.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.