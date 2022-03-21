В МО РФ сообщили об уничтожении разрозненных групп украинского нацбата «Донбасс»*

В Минобороны России сообщили об уничтожении разрозненных групп украинского националистического батальона «Донбасс»*. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения российских Вооруженных сил за ночь продвинулись еще на четыре километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. В настоящее время уничтожают разрозненные группы националистического батальона "Донбасс"*», - заявил Конашенков.

Также, по его словам, в данный момент группировка ДНР завершает разгром остатков 53-й украинской механизированной бригады. Это происходит в процессе развития наступления в направлении населенного пункта Новомихайловка.

«Всего за ночь в данном районе уничтожено до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и четыре автомобиля повышенной проходимости», - заметил Конашенков.

Также, по его словам, войска ДНР ведут бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Завершается овладение населенным пунктом Верхнеторецкое.

Также Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль защищенный заглубленный украинский командный пункт под Киевом.

* Батальон украинских националистов «Донбасс» - организация, запрещенная в России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов