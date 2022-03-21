В МО РФ сообщили о реализации спланированной провокации украинских националистов на заводе «Сумыхимпром»

В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе “Сумыхимпром” произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались “не в сторону города”», - сказал он.

Официальный представитель МО РФ обратил внимание, что еще 19 марта российское оборонное ведомство предупреждало о минировании данного объекта боевиками украинских нацбатов для того, чтобы совершить провокацию. Ее цель - обвинить Россию в якобы применении «химоружия».

Сегодня глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий заявил о произошедшей утечке аммиака на предприятии «Сумыхимпром» Утверждалось, что на месте работают аварийные бригады завода и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов.