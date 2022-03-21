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В Сумской области сообщили об утечке аммиака

Кирилл Кунецкий
08:00 21.03.2022
По словам главы областной администрации, угрозы для Сум нет, так как воздушные массы движутся не в сторону города.
В Сумской области сообщили об утечке аммиака
© Фото: sumykhimprom.com.ua
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Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий заявил о произошедшей утечке аммиака на заводе «Сумыхимпром».

«В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 км», - написал Живицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, под угрозой оказалось село Новоселица, однако в данный момент угрозы для Сум нет, так как воздушные массы движутся не в сторону города.

Утверждается, что в настоящее время на месте месте работают аварийные бригады предприятия и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Других подробностей об инциденте не приводится.

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