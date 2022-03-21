Подразделения ВДВ вытеснили из населенного пункта под Киевом военнослужащих нацбатов и ВСУ

Подразделениям российских Воздушно-десантных войск удалось вытеснить из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих националистических батальонов и Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе отступления силы нацбатов и ВСУ оставили в населенном пункте в Киевской области в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, большое количество стрелкового вооружения, противотанковых средств, а также боеприпасы к ним.

«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», - сообщили в МО РФ.

Кроме того, Минобороны РФ показало кадры захваченного под Киевом вооружения и военной техники нацбатальонов и ВСУ. В российском военном ведомстве также добавили, что захваченная техника и вооружение будут переданы военнослужащим Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов