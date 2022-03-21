СМИ: тринадцать военных кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм

Тринадцать военных кораблей из ряда стран НАТО направляются в Стокгольм после учений. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

«Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в Стокгольм, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых», - цитирует СМИ слова дежурного офицера связи ВС Швеции Микаэля Огрена.

Издание также утверждает, что это обычный визит, не имеющий никакого отношения к военной ситуации на Украине.

Несколькими днями ранее СМИ сообщили о том, что в северной части Норвегии потерпел крушение военный самолет Соединенных Штатов. На борту находились четыре человека. Утверждалось, что незадолго до крушения в главный спасательный центр Норвегии поступило сообщение о пропаже самолета. К месту крушения были направлены спасательные службы и полиция.