Европейский регулятор продолжает экспертизу вакцины РФ «Спутник V»

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА продолжает осуществлять процедуру постепенной экспертизы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». При этом в настоящее время экспертиза не находится в активной фазе.

«Вакцина "Спутник V" по-прежнему проходит оценку в рамках постепенной экспертизы. В то же время в настоящее время активной фазы в экспертизе нет», - сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из технических сложностей, возникших после введения санкций против России, в частности, ограничения перелетов и финансовых переводов. По словам помощника гендиректора ВОЗ Марианджелы Симао, на Украине также не представляются возможными инспекции на производстве.