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«Чтобы не проливать кровь»: сдавшийся без боя майор ВСУ объяснил свое решение нацистским режимом Украины

Виталий Никулин
08:33 20.03.2022
Иван Соболев придерживается мнения, что конфликт в Донбассе необходимо решить политически, с помощью мирных переговоров на высшем уровне.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сдавшийся без боя майор ВСУ Иван Соболев объяснил свое решение фашистско-нацистским режимом Украины. По словам мужчины, он не захотел «проливать кровь напрасно».

«При передвижении из одного пункта дислокации в другой вышел на блокпост российских войск в районе Калиновки. Принял решение, чтобы не проливать кровь людей напрасно за существующий фашистско-нацистский режим Украины, сдаться без вооруженного сопротивления», - сказал он.

Соболев рассказал, что волею судеб его занесло на Украину, где он служил в армии в 90-х годах. В связи с мобилизацией в начале конфликта в Донбассе он вернулся в ВСУ в 2015 году.

«Служил в должности заместителя командира роты по вооружению. Дислоцировалось подразделение во Владимиро-Волынском. Там служил 8 месяцев, вот в марте было», - рассказал майор.

Сам Соболев придерживается мнения, что конфликт в Донбассе необходимо решить политически, с помощью мирных переговоров на высшем уровне.

«Это политикам разобраться, принять обоюдно взаимовыгодные предложения, и все. Простому народу делить нечего. Если есть возможность сберечь жизнь людям, ее надо сберечь. Убить проще всего, а родить, воспитать - гораздо труднее и дольше», - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее корреспондент «Звезды» показал место, где содержатся добровольно сложившие оружие военнопленные ВСУ и задержанные боевики украинских нацбатов. Сейчас их допрашивают сотрудники комитета безопасности и прокуратуры.

Материал подготовили: Егор Левин, Олег Давыденко

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