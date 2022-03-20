Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Le Monde пишет, что мировая экономика может начать глобальную перестройку

Виталий Музыка
08:16 20.03.2022
По мнению МВФ, спецоперация на Украине может фундаментально изменить мировой экономический порядок.
Le Monde пишет, что мировая экономика может начать глобальную перестройку
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Мировая экономика замедлит послепандемийное восстановление из-за ситуации на Украине и, возможно, перестроится в корне. Об этом пишет французское издание Le Monde.

«Кризис уже проявляется в росте цен на энергоносители, продукты питания и некоторые металлы», - говорит старший экономист ОЭСР Лоренс Бун.

Рост мирового ВВП сократиться на 1 процентный пункт, инфляция вырастет на 2,5 процентных пункта, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Опасения по поводу нехватки пшеницы, треть мирового экспорта которой приходится на Украину и Россию, вызвали скачок цен. Они выросли на 70% через несколько дней после российского военного наступления», - сказано в материале.

По мнению Международного валютного фонда (МВФ), сообщает газета, последствия спецоперации на Украине могут влиять на мировую экономику длительное время и полностью перестроить ее.

«В более долгосрочной перспективе этот конфликт может фундаментальным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок — если изменятся условия торговли энергоресурсами, будут перестроены цепочки поставок, разделятся платежные сети и страны пересмотрят состав своих золотовалютных резервов», - цитирует газета МВФ.

Ранее сообщалось, что появились признаки, свидетельствующие о том, что доллару, как главной мировой валюте, может настать конец.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
«Как по книжке»: летчик Перепелкин рассказал, что помогло ему победить в воздушном бою
05:01 Армия
Видео
«Семейная традиция»: Герой России Виктор Дудин рассказал, как стал летчиком-истребителем
05:03 Армия
Видео
ВС РФ доставили более 75 тонн гумпомощи жителям Херсона и области
04:15 В стране и мире
СНБО Украины приостановил деятельность ряда политических партий
00:59 Армия
Видео
Минобороны показало видео уничтожения склада вооружения ВСУ вертолетом Ка-52
Популярное
Видео
«Семейная традиция»: Герой России Виктор Дудин рассказал, как стал летчиком-истребителем
Одолеть противника и уберечь подчиненных: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны: ВС РФ прорвали оборону батальона «Айдар»*, форсировав реку Кашлагач
Видео
В МО РФ рассказали, что радикалы вымогают деньги у мирных граждан «на помощь ВСУ»
Видео
Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал» уничтожили крупный склад ВСУ в Делятине
Видео
МО РФ: российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в двух населенных пунктах
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.