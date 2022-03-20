Le Monde пишет, что мировая экономика может начать глобальную перестройку

Мировая экономика замедлит послепандемийное восстановление из-за ситуации на Украине и, возможно, перестроится в корне. Об этом пишет французское издание Le Monde.

«Кризис уже проявляется в росте цен на энергоносители, продукты питания и некоторые металлы», - говорит старший экономист ОЭСР Лоренс Бун.

Рост мирового ВВП сократиться на 1 процентный пункт, инфляция вырастет на 2,5 процентных пункта, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Опасения по поводу нехватки пшеницы, треть мирового экспорта которой приходится на Украину и Россию, вызвали скачок цен. Они выросли на 70% через несколько дней после российского военного наступления», - сказано в материале.

По мнению Международного валютного фонда (МВФ), сообщает газета, последствия спецоперации на Украине могут влиять на мировую экономику длительное время и полностью перестроить ее.

«В более долгосрочной перспективе этот конфликт может фундаментальным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок — если изменятся условия торговли энергоресурсами, будут перестроены цепочки поставок, разделятся платежные сети и страны пересмотрят состав своих золотовалютных резервов», - цитирует газета МВФ.

Ранее сообщалось, что появились признаки, свидетельствующие о том, что доллару, как главной мировой валюте, может настать конец.