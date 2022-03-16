Экономист издания Spiegel описал три признака, предвещающих конец доллара

Появились признаки, свидетельствующие о том, что доллару, как главной мировой валюте, может настать конец. Об этом заявил экономист Хенрик Мюллер в колонке для Spiegel.

«Сейчас есть некоторые признаки того, что господству доллара может прийти конец. Есть три основных фактора», – сказал Хенрик.

Первый фактор, говорит он, инфляция, которая может подорвать международное доверие к курсу доллара. Второе - доллар может понести огромный ущерб из-за распространения опасений о том, что Вашингтон может конфисковать валютные активы в любое время. Третий фактор - нестабильность ввиду проведения спецоперации на Украине, которая отражается на валютном рынке.

«До сих пор доллар выигрывал от того, что реальных альтернатив нет: евро не имеет институциональной основы; Золоту не хватает ликвидности; юань даже не является конвертируемым, не говоря уже о том, что он подкреплен верховенством закона», - сказал Хенрик.

По его словам, теоретически доллар могут заменить криптовалюты, когда у них появится «душа денег» - надежность государственных институтов. В скором будущем денежная система может полностью измениться, потому что цифровые валюты развиваются быстро в том числе центробанками.

Ранее сообщалось, что президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил о том, что большее влияние на мировой ВВП окажет санкционное давление на Россию, чем спецоперация по защите Донбасса.