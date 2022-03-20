Глава минфина Болгарии заявил о решении не продлевать контракт с «Газпромом»

Болгария не планирует продлевать контракт на поставку природного газа с российская транснациональной энергетической компанией “Газпром”. Об этом сообщил министр финансов Асен Васильев в эфире болгарского национального радио.

«Альтернативы есть. Старые трубы Трансбалканского стока. Там у нас пропускная способность около 20 млрд кубометров и можно использовать в обе стороны, нам нужно 3 млрд кубометров. Есть поставки из Катара, Алжира. Единый газовый контракт ЕС будет обсуждаться на европейском уровне в ближайшие 1-2 недели. Мы ожидаем, что этот механизм заработает летом», - сказал Васильев.

По словам Васильева, причина отказа от продления контракта - ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что болгарский МИД объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата.