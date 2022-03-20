Американец собрал для жителей Донбасса более 100 тысяч долларов

Доброволец, участвоваший в боях в Донбассе, в том числе за донецкий аэропорт и Авдеевку, сейчас военкор, американец Рассел Бентли собрал более 100 тысяч долларов для помощи пострадавшим от украинских обстрелов.

«Я вице-президент фонда в штате Флорида, мы собрали больше 100 тысяч долларов для добрых людей Донбасса. На помощь детям, инвалидам», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам Бентли, он полюбил жителей Донбасса за их бесстрашие, открытые сердца и умение сочетать доброту и героизм.

Ранее сообщалось, что гуманитарную помощь из фруктов, теплых вещей для детей и товаров первой необходимости общим весом свыше 110 тонн для жителей Донецкой и Луганской народных республик и Украины отправили из Сирии с помощью российской группировки войск в САР.