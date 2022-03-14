Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Фрукты и теплые вещи: гумпомощь для жителей Донбасса направили из Сирии

Игорь Лапик
05:00 14.03.2022
В Сирии решили помочь, направив гуманитарный груз беженцам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Гуманитарную помощь из фруктов, теплых вещей для детей и товаров первой необходимости общим весом свыше 110 тонн для жителей Донецкой и Луганской народных республик и Украины отправили из Сирии с помощью российской группировки войск в САР. В состав гумнабора также входят обувь, одежда и нижнее белье.

По словам жительницы населенного пункта Махарда сирийской провинции Хама Риммы Кнейси, местное население «многое пережило за годы войны и знает, что такое голод и холод».

«Нам тогда помогли русские друзья. Мы знаем, что на Донбассе украинские военные обстреливают мирных жителей. Выгнали их из собственных домов. И мы, женщины, решили, что теперь очередь Сирии помочь маленьким детям Донбасса. Быстро собрали много теплых вещей», - рассказала Кнейси.

Участие в сборе гуманитарной помощи приняли также священники местного православного храма, где и был открыт пункт сбора гумпомощи. Этот храм был построен жителями христианской общины в населенном пункте Махарда в честь бойцов народного ополчения, оказавшегося окруженными боевиками, и российских военных летчиков, которые помогли прорвать блокаду, спасли православные храмы и самих жителей. Здесь повсюду мемориальные таблички, и батюшки ежедневно в своих молитвах поминают павших.

Впервые за все время проведения операции гуманитарная помощь последовала в обратном направлении - из Сирии в Россию. Сейчас в Махарде уже и не помнят, кому первому пришла в голову идея отплатить России той же монетой - ответить добром на добро. Возможно на это вдохновили руководители ополчения, которые подняли в свое время крестьян на борьбу с наступающими боевиками.

«Наш христианский анклав оказался в окружении отрядов террористов, которые собирались разрушить наши церкви. Мы держали оборону. И когда казалось, что шансов уже нет, на выручку пришли русские. Сейчас наш черед - помочь России», - отметил командир ополчения в Скальбии Набиль аль- Абдалла.

Всего за пару дней все жители Махарды собрали много коробок с предметами первой необходимости. Пункт сбора открыли в православном храме с благословения священников. Батюшки тоже приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

«В Священном писании сказано: лучше сделать подарок, чем его получить», - обозначил священник храма Всех мучеников Отец Иоанн.

Встал лишь один вопрос: как это все доставить жителям из ДНР и ЛНР. Вызвались помочь военнослужащие российской группировки войск в Сирии. Все собранные вещи и продукты в ближайшее время будут доставлены беженцам, которые покинули Донбасс.

Помочь погрузить коробки с теплыми вещами и обувью, кажется, пришли все дети школьного и дошкольного возраста Махарды. Этот гуманитарный груз из Сирии, дополненный ста десятью тоннами апельсинов, мандаринов и другими фруктами был отправлен с аэродрома Хмеймим для нуждающихся жителей ДНР, ЛНР и Украины.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:16 В стране и мире
Президенты США и Франции договорились об ужесточении антироссийских санкций
02:17 Армия
Видео
Артиллеристы Каспийской флотилии уничтожили роту пехоты «противника» в Дагестане
01:03 Армия
Видео
Корвет «Сообразительный» ракетами уничтожил «противника» в Балтийском море
22:18 В стране и мире
СМИ: упавший в Хорватии беспилотник нес авиабомбу массой 120 килограмм
20:19 В стране и мире
Видео
Самое страшное место на Луганщине: как выглядит оставленная база националистов «Айдара»*
Популярное
Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных
Видео
МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
Видео
«Циркон»-невидимка: раскрыты стелс-особенности российской гиперзвуковой ракеты
Видео
Показательная казнь: кому могла понадобиться смерть украинского переговорщика Киреева
Спасение товарищей под минометным огнем: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.