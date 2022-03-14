Фрукты и теплые вещи: гумпомощь для жителей Донбасса направили из Сирии

Гуманитарную помощь из фруктов, теплых вещей для детей и товаров первой необходимости общим весом свыше 110 тонн для жителей Донецкой и Луганской народных республик и Украины отправили из Сирии с помощью российской группировки войск в САР. В состав гумнабора также входят обувь, одежда и нижнее белье.

По словам жительницы населенного пункта Махарда сирийской провинции Хама Риммы Кнейси, местное население «многое пережило за годы войны и знает, что такое голод и холод».

«Нам тогда помогли русские друзья. Мы знаем, что на Донбассе украинские военные обстреливают мирных жителей. Выгнали их из собственных домов. И мы, женщины, решили, что теперь очередь Сирии помочь маленьким детям Донбасса. Быстро собрали много теплых вещей», - рассказала Кнейси.

Участие в сборе гуманитарной помощи приняли также священники местного православного храма, где и был открыт пункт сбора гумпомощи. Этот храм был построен жителями христианской общины в населенном пункте Махарда в честь бойцов народного ополчения, оказавшегося окруженными боевиками, и российских военных летчиков, которые помогли прорвать блокаду, спасли православные храмы и самих жителей. Здесь повсюду мемориальные таблички, и батюшки ежедневно в своих молитвах поминают павших.

Впервые за все время проведения операции гуманитарная помощь последовала в обратном направлении - из Сирии в Россию. Сейчас в Махарде уже и не помнят, кому первому пришла в голову идея отплатить России той же монетой - ответить добром на добро. Возможно на это вдохновили руководители ополчения, которые подняли в свое время крестьян на борьбу с наступающими боевиками.

«Наш христианский анклав оказался в окружении отрядов террористов, которые собирались разрушить наши церкви. Мы держали оборону. И когда казалось, что шансов уже нет, на выручку пришли русские. Сейчас наш черед - помочь России», - отметил командир ополчения в Скальбии Набиль аль- Абдалла.

Всего за пару дней все жители Махарды собрали много коробок с предметами первой необходимости. Пункт сбора открыли в православном храме с благословения священников. Батюшки тоже приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

«В Священном писании сказано: лучше сделать подарок, чем его получить», - обозначил священник храма Всех мучеников Отец Иоанн.

Встал лишь один вопрос: как это все доставить жителям из ДНР и ЛНР. Вызвались помочь военнослужащие российской группировки войск в Сирии. Все собранные вещи и продукты в ближайшее время будут доставлены беженцам, которые покинули Донбасс.

Помочь погрузить коробки с теплыми вещами и обувью, кажется, пришли все дети школьного и дошкольного возраста Махарды. Этот гуманитарный груз из Сирии, дополненный ста десятью тоннами апельсинов, мандаринов и другими фруктами был отправлен с аэродрома Хмеймим для нуждающихся жителей ДНР, ЛНР и Украины.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов