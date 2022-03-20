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ВСУ нанесли удары по Васильевке и Донецку

Марина Крижановская
05:25 20.03.2022
Сообщается, что при обстреле было использовано десять ракет БМ-21 «Град», 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
ВСУ нанесли удары по Васильевке и Донецку
© Фото: Maxym Marusenko ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Вооруженные силы Украины вновь нанесли удары из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по ДНР. В этот раз обстрелам подверглись населенный пункт Васильевка и город Донецк.

Приводится информация, что по Васильевке ВСУ выпустили десяток ракет из РСЗО БМ-21 «Град», по Донецку - десять снарядов калибром 152 миллиметра. Об этом сообщило представительство Донецкой республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ред.) по направлению: 22:00 - н.п. Розовка - н.п. Васильевка (выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"); 23:45 - н.п. Опытное - г. Донецк (выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра)», - опубликована информация в Telegram-канале представительства ДНР.

Немногим ранее сообщалось об обстреле ВСУ комбината хлебопродуктов в Донецкой Народной Республике. В результате было повреждено зернохранилище, расположенное в населенном пункте Еленовка. После повреждения из хранилища высыпалось порядка 20 тонн зерна.

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