В стране и мире «Диктатор на минималках»: Шарий высказался о приостановке деятельности его партии на Украине Марина Крижановская Политик и видеоблогер сообщил, что «продолжит, как и партийцы, помогать людям». © Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Украинский политический деятель Анатолий Шарий прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны приостановить деятельность ряда партий в стране. Среди одиннадцати политических организаций указана и «Партия Шария». Шарий осуждает президента страны Владимира Зеленского, говоря, что тот запретил деятельность политических объединений Украины «вообще без любых оснований». «Зеленский запретил Партию Шария. Ничего необычного не произошло, этот диктатор на минималках не смог найти ничего противозаконного, чтобы запретить по суду, и решил запретить по беспределу. Вообще без любых оснований. Сильных ход смелого политика. Сейчас упаду лицом в подушку и расплачусь. Или нет, просто продолжу, как и партийцы, помогать людям <...>», - написал политик и журналист Шарий в своем Telegram-канале. Немногим ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность ряда политических партий. Среди них значится и «Оппозиционная платформа - За жизнь». Также в списке находятся «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика